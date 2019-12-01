Felicita Alexis Velázquez al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por la presentación de su Cuarto

Huandacareo, Michoacán, 25 de septiembre de 2025.- El presidente municipal de Huandacareo y coordinador estatal de alcaldes de Morena, Alexis Velázquez, felicitó al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla por la entrega de su Cuarto Informe de Gobierno ante la 76 Legislatura del Congreso del Estado.

Velázquez destacó que este acto reafirma el compromiso del titular del Ejecutivo con la rendición de cuentas y con la vida democrática de Michoacán, al acudir de manera directa y responsable a dar testimonio del trabajo realizado durante estos años de gobierno.

“Reconozco en el maestro Alfredo Ramírez Bedolla a un gobernador que no evade la pluralidad política, sino que la asume como un principio de diálogo permanente, de escucha activa y de respeto a todas las voces que integran el Congreso de Michoacán”, expresó.

Asimismo, subrayó que los avances expuestos en materia de desarrollo social, económico y de infraestructura son palpables en el bienestar de las y los michoacanos, lo que fortalece la confianza en el proyecto de transformación que encabeza el movimiento de la Cuarta Transformación en el estado.

Finalmente, Alexis Velázquez reiteró su respaldo al gobernador y refrendó el compromiso de los alcaldes de Morena con el trabajo coordinado en beneficio de los municipios, convencidos de que la suma de esfuerzos es la mejor vía para consolidar un Michoacán más justo y próspero.