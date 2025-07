Familiares esperan el regreso de Jaime Alanís, migrante fallecido en el extranjero

Zinapécuaro, Michoacán, a 14 de julio del 2025.- Familiares de Jaime Alanís, migrante originario de Huajúmbaro, municipio de Zinapécuaro, se mantienen a la espera de que su cuerpo sea trasladado para llevar a cabo los servicios funerarios.

Jaime era el segundo de 8 hermanos, y según datos proporcionados por vecinos desde hace más de 10 años era migrante, se fue a buscar una mejor alternativa laboral y mejores condiciones económicas para su familia.

Los familiares prefieren no dar declaración ante medios de comunicación, piden respeto y consideración a su dolor.

"Me duele en el alma, solo yo siento el dolor, la gente me ve caminando como si no pasara nada, pero qué le vamos hacer, yo si tuviera papeles me hubiera ido a buscarlo para traerlo, pero no los tengo", expresó José Alanís, padre de Jaime quien sólo aceptó una plática breve para hablar de su hijo.

Se prevé que Jaime sea sepultado en el panteón de la localidad de Huajúmbaro, lugar donde su padre confirmó que nació Jaime.

El pasado 12 de julio se reportó la muerte de Jaime Alanís García, un trabajador agrícola el migrante cayó de 30 pies de altura cuando trataba de esquivar a los agentes del ICE, hechos ocurridos el 10 de julio.