Faltan 4 días para la 53 Carrera Atlética Internacional de San Miguel, Barrio del Calvario en Quiroga

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 18:59:00

Quiroga, Michoacán, a 26 de septiembre 2025.- “Llega el evento más importante y esperado de Quiroga: la 53 Carrera Atlética Internacional de San Miguel”, así lo anunció la presidenta municipal, Alma Mireya González Sánchez, al recordar que faltan solo 4 días para que arranque una de las competencias deportivas con mayor tradición en la región.

En ese sentido, dijo que la justa se llevará a cabo en el Barrio del Calvario, con un recorrido principal de 10 kilómetros, además de pruebas infantiles, juveniles y especiales de 5 km que prometen grandes emociones.

Por lo que, reiteró la invitación a los corredores y a la ciudadanía a inscribirse antes del 29 de septiembre en la Capilla de San Miguel, en un horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. y el mismo día de la competencia, media hora antes de que arranque esta justa deportiva.

Aunado a ello, recordó que la cuota de recuperación es de 300 pesos para categorías mayores y 150 pesos para infantiles. Las categorías infantiles y juveniles abrirán la jornada con recorridos de 300 a 3 mil metros y premios que incluyen desde bicicletas hasta incentivos económicos. Mientras que los corredores de las categorías libres, master y veteranos, tanto en rama varonil como femenil, competirán por premios que alcanzan los 5 mil pesos.

Asimismo, la prueba de 5 kilómetros en libre varonil y femenil repartirá premios de 3 mil 500, 2 mil y 1 mil pesos, consolidando la diversidad y atractivo de la competencia.

“El llamado es claro: faltan 4 días y aún estás a tiempo de ser parte de la historia atlética de Quiroga. Para más informes, se pueden comunicar a los números 443 536 2516 y 443 101 3072”, finalizó la alcaldesa.