Falta de choferes en Morelia impide ampliación de horarios: funcionario

Morelia, Michoacán, a 22 de junio de 2024.- De acuerdo con Jesús Antonio Mora González, titular del Instituto del Transporte de Michoacán (ITransporte), no se ha podido ampliar el horario del transporte público en Morelia porque faltan choferes.



Mora González añadió que han mantenido reuniones con dirigentes transportistas y aunque al parecer hay voluntad del sector, el tema es complicado.



Según dijo, la necesidad de personal no se ha podido atender porque según los dirigentes transportistas "no es tan sencillo conseguir, a raíz de la pandemia vino afectar este tema”.



Dijo que el horario ideal para concluir el servicio del transporte público sería a las 22:00 horas. Admitió que hay momentos del día en que son críticos, sobretodo a zonas como Villas del Pedregal.