Fabiola y Morón los consentidos de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así los saludó en su visita a Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 11:18:36
Morelia, Michoacán, a 15 de septiembre de 2025.- En la visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a Morelia fue notorio la inclinación y apoyo a dos reconocidos actores políticos michoacanos.

Se trata de Fabiola Alanís Sámano, diputada local y Raúl Morón, senador por Michoacán, a quienes saludó de manera efusiva en la presentación de su informe regional en la capital michoacana.

Este notorio respaldo de la presidenta del país a Fabiola y Raúl deja ver cada día más quiénes serán los abanderados para ser el próximo hombre o mujer a la gubernatura en los próximos comicios del 2027.

No es la primera vez que la presidenta coincide con los dos actores políticos ya que desde hace varios años ha trabajado codo a codo con ellos desde diversas trincheras y denota su amplia experiencia política que conocen las virtudes y problemáticas del estado.

El camino para la gubernatura de Michoacán es cada vez más corto, pero se deja ver que en el género de hombre, el senador, Raúl Morón, sería el candidato y en el género de mujer la actual diputada y presidenta de la JUCOPO, Fabiola Alanis.

Noventa Grados
