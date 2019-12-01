Fabiola Alanís propone que ciudadanía decida en Michoacán con consultas y plebiscitos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 13:19:20

Morelia, Michoacán, a 13 de marzo de 2026.- Con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y profundizar la democracia en el estado, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Michoacán, Fabiola Alanís, presentó una iniciativa de reforma electoral que contempla ampliar y fortalecer los mecanismos de democracia directa en la entidad.

La legisladora explicó que la propuesta busca garantizar que las y los michoacanos puedan participar activamente en la toma de decisiones públicas mediante instrumentos como consultas populares, referéndum y plebiscitos, consolidando así una democracia más participativa y cercana al pueblo.

“Queremos que la voz de la ciudadanía tenga más espacios para expresarse y decidir. La democracia no se limita al voto cada tres o seis años; también debe construirse con la participación directa de la gente en los asuntos públicos”, afirmó.

La iniciativa plantea que las y los representantes de los distintos poderes públicos puedan promover la participación ciudadana en estos mecanismos de democracia directa, siempre bajo los principios de imparcialidad y neutralidad, garantizando que no influyan en los resultados de las consultas.

Fabiola Alanís subrayó que el propósito es fomentar una cultura democrática en la que la ciudadanía tenga mayores herramientas para involucrarse en las decisiones que impactan la vida pública del estado.

Asimismo, explicó que la propuesta establece con claridad los temas que no podrán ser objeto de estos mecanismos, con el fin de garantizar estabilidad institucional y respeto al marco constitucional.

Entre ellos se encuentran las leyes fiscales, los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, multas u otras sanciones pecuniarias municipales, así como el Presupuesto de Egresos, las obras de infraestructura en ejecución y cualquier asunto que implique restricción de derechos humanos, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“La participación ciudadana debe ejercerse con responsabilidad y dentro del marco constitucional. Se trata de abrir más espacios para la voz del pueblo, pero también de cuidar la estabilidad institucional y los derechos fundamentales”, señaló.

Finalmente, la legisladora destacó que esta propuesta forma parte de la reforma electoral que impulsa en Michoacán, alineada con el proceso de transformación democrática que vive el país bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Queremos un Michoacán con instituciones más abiertas, donde la ciudadanía no solo sea escuchada, sino también protagonista en las decisiones públicas”, concluyó.