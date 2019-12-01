Fabiola Alanís: Legislar sobre la realidad de Michoacán es garantizar paz y gobernabilidad

Morelia, Michoacán, a 24 de septiembre de 2025.– La diputada coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Fabiola Alanís, afirmó que la labor legislativa debe enfocarse en atender las problemáticas reales de las y los michoacanos, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad a través de la ley y la preservación de los derechos.

“Legislar no es un ejercicio abstracto, es responder a lo que vive la gente todos los días. Si desde el Congreso no atendemos las causas de la desigualdad y la inseguridad, no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad. La paz se construye con justicia y con leyes que sirvan al pueblo”, expresó Alanís.

La legisladora señaló que las acciones del Congreso deben alinearse con la estrategia de seguridad del Gobierno de México, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que coloca en el centro la atención a las causas sociales de la violencia.

“Hoy sabemos que la seguridad no se garantiza solo con fuerza pública, sino con educación, empleo, salud, cultura y bienestar. Esa es la visión que defendemos en Michoacán y que compartimos con la presidenta Claudia Sheinbaum: un país seguro solo puede construirse desde la justicia social”, subrayó.

Alanís refrendó el compromiso de Morena en Michoacán para legislar en favor de la estabilidad democrática, el fortalecimiento institucional y la defensa de los derechos humanos: “Gobernabilidad es sinónimo de respeto a la ley, pero también de dignidad y bienestar para el pueblo. Esa es la ruta de la Cuarta Transformación y ahí vamos a seguir firmes”.