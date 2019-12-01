Fabiola Alanís impulsará mecanismos legislativos para mitigar impacto de caída de remesas en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 3 de octubre de 2025.- La diputada Fabiola Alanís anunció que desde el Congreso de Michoacán promoverá en las próximas semanas diversos mecanismos legislativos, en coordinación con el Gobierno del Estado, con el propósito de apoyar a las familias migrantes de la entidad frente al impacto que podría generar la reciente caída en el envío de remesas, reportada por el Banco de México.

Fabiola Alanís subrayó que Michoacán es uno de los estados con mayor dependencia de estos recursos, que han representado un sostén fundamental para la economía local y para miles de hogares.

“No podemos ser indiferentes ante una situación que afecta de manera directa a nuestra gente, porque detrás de cada dólar enviado está el esfuerzo, la separación familiar y el amor de quienes están del otro lado de la frontera”, sostuvo.

La legisladora recordó que proviene de una familia migrante, lo que le ha permitido tener un vínculo profundo y un conocimiento cercano de las dificultades que enfrentan las y los michoacanos en Estados Unidos, así como de la importancia de acompañar a las familias que dependen de estos recursos.

“Mi compromiso es con las familias de nuestros migrantes. Vamos a trabajar de la mano con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y con las instituciones estatales y federales, para que ningún hogar michoacano se quede sin respaldo ante este escenario económico”, destacó.

Fabiola Alanís adelantó que entre las medidas que propondrá se encuentran la creación de un fondo de contingencia para familias migrantes, la ampliación de programas de bienestar y desarrollo social en comunidades de alta migración, así como mecanismos de inversión productiva que permitan diversificar la economía local y reducir la dependencia de las remesas.

“Este es el momento de estar cerca de nuestra gente, de dar soluciones y de acompañar con políticas públicas responsables que construyan paz a quienes han sido, por décadas, un motor de la economía michoacana”, concluyó.