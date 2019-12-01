Fabiola Alanís: con Claudia Sheinbaum, Michoacán avanza con visión de futuro y justicia social

Morelia, Michoacán, a 14 de septiembre de 2025.– La diputada Fabiola Alanís reconoció los logros alcanzados durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacando su visión de estadista, liderazgo cercano y capacidad para transformar el país con hechos y resultados concretos.

Luego de la presentación del informe de la presidenta en Morelia, Alanís subrayó que Michoacán ha sido beneficiado con inversiones estratégicas que apuntalan el desarrollo regional y fortalecen el bienestar de las familias.

Destacó la planta de secado de leche en el Bajío, que generará empleos y dará valor agregado a la producción de la región; la modernización de carreteras que conectan comunidades y reducen la desigualdad territorial; así como inversión en el puerto de Lázaro Cárdenas, clave para el comercio y el desarrollo logístico de todo el Pacífico.

Fabiola Alanís señaló que el polo de desarrollo del bienestar, un proyecto que coloca a Michoacán a la vanguardia en generación de empleos y crecimiento con justicia social, es otra de las acciones de la presidenta para favorecer a la entidad.

“Claudia Sheinbaum ha demostrado en este primer año que gobierna con visión de futuro, con compromiso social y con un profundo amor a México y el pueblo se lo reconoce. En Michoacán ya se sienten los beneficios de su liderazgo, con proyectos que significan más oportunidades, bienestar y progreso”, expresó Alanís.

La legisladora refrendó desde el Congreso de Michoacán su respaldo a la presidenta:

“Estoy convencida de que acompañar la transformación es la mejor manera de servirle a nuestro estado. Reitero mi compromiso de apoyar, desde el ámbito legislativo, cada una de las iniciativas que impulsen el desarrollo de Michoacán y el bienestar de su gente”, enfatizó.

Finalmente, Fabiola Alanís aseguró que con la visión y honestidad de Claudia Sheinbaum, Michoacán se coloca en la ruta de la paz, el crecimiento y la justicia social: “El país cuenta con una presidenta que sabe escuchar, que sabe gobernar y que tiene la claridad de un proyecto de nación incluyente y humanista”.