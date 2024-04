Exigen la renuncia de presidenta del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 2 de abril de 2024.- Tras el asesinato de la candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, la candidata al gobierno de Guanajuato por la coalición oficialista, Alma Alcaraz, exigió la renuncia de la presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEEG), Brenda Canchola Elizarraraz.

En respuesta la titular del órgano electoral dejó en claro que el Instituto no puede otorgar seguridad a los candidatos, porque no es autoridad competente. Además, señaló que cuando la candidata morenista solicitó protección, el pasado 11 de marzo, todavía no había oficializado su candidatura a la alcaldía de Celaya.

Ese mismo día, según la Canchola, el IEEG entregó las solicitudes que había recibido a la Secretaría de Gobierno del Estado, en donde se incluía la de Gisela Gaytán.

Al corte del 2 de abril, al menos 17 candidatos a cargos de elección popular en Guanajuato han solicitado el mecanismo de protección, de los cuales seis son candidatos federales y 11 locales.