Exige Frente por Querétaro acciones para concluir trabajos en la 57

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 9 de junio de 2025.- Integrantes del Frente por Querétaro AC acudieron a las instalaciones de la Secretaría de Gobierno federal para exigir soluciones a los retrasos en las obras de la carretera 57, pues afirman que esto afecta a diversos sectores productivos de la entidad, afirmó el vocero del frente, Francisco Perrusquía.

“El frente por Querétaro no consigue posiciones, no es con la idea querer venir y levantarnos aquí, pararnos el cuello y quedar bien para usos personales, ni siquiera de nuestras organizaciones porque no los hemos tenido, a pesar de que lo necesitan y lo requieren los miembros de nuestras organizaciones no las hemos tenido, iniciamos este asunto de la carretera 57, el frente por Querétaro hace cosa de 4 meses estuvimos este manejando la idea de que eso tenía que resolverse”, dijo.

Mencionó que las propuestas que han presentado a las autoridades federales no han sido tomadas en cuenta, por lo que acudieron a las oficinas de la Secretaría de Gobernación delegación Querétaro, para reiterar sus peticiones de atención en la carretera 57.

“Tienen que hacer algo porque ya pongan remedio en esta reparación que están haciendo no puede ser eterna, entonces, nosotros les propusimos que cambiaran el transporte pesado por el macrolibramiento, que se fuera de Palmillas y saliera acá antes de llegar a San José el Alto, que los que van para San Luis se regresaran tantito, nosotros buscamos otras vías que también nos hacen perder tiempo y malos caminos”.

Los inconformes fueron atendidos por el delegado de la Secretaría de Gobernación, Samuel Mena Stadelman quien les informó que el macrolibramiento Palmillas-Apaseo tiene un uso de 17 mil vehículos diariamente, mientras que el tramo de la carretera 57 tiene 140 mil usuarios.

“Había una desinformación por parte de los transportistas que pensaban que recorrer ese tramo es más caro, pero si hacemos un análisis completo como el que ya se les hizo a los transportistas, si uno hace el análisis del desgaste de llantas y el tiempo que pasan los vehículos parados se encarece la operación y la ventaja que tiene el libramiento es que tiene más temas de seguridad, ya se expuso a los transportistas”.