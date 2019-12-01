Exige el PT de Michoacán redoblar esfuerzos para localizar a Agustín Solorio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Diciembre de 2025 a las 20:17:56

Morelia, Michoacán, a 8 de diciembre de 2025.- El líder estatal del Partido del Trabajo (PT) en Michoacán, Reginaldo Sandoval Flores, pidió a las autoridades de los tres niveles de gobierno a redoblar esfuerzos para localizar a Agustín Solorio, coordinador político distrital en Apatzingán, quien lleva dos días desaparecido.

Dicha situación ha generado preocupación y alarma entre la militancia petista en la entidad.

Sandoval Flores subrayó la necesidad de implementar una búsqueda inmediata y bien coordinada, al señalar que cada hora es crucial para proteger la vida e integridad de una persona reportada como desaparecida.

Asimismo indicó que todas las instituciones con competencia en el caso deben responder con responsabilidad y rapidez.

El dirigente estatal también exigió que se realice una investigación seria, exhaustiva y sin demoras, para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la desaparición de su compañero y determinar los hechos que rodean el caso.