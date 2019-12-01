Exhorta Sandra Arreola Ruiz a impedir corrida de toros en Morelia; recuerda que son espectáculos prohibidos por la ley

Morelia, Michoacán, a 26 de septiembre de 2025. - La diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, manifestó su oposición y preocupación ante la publicitada realización de una corrida de toros el próximo 30 de septiembre en la Plaza de Toros de Morelia, un espectáculo que atenta contra la evolución cultural y jurídica de Michoacán y que, además, contraviene expresamente la legislación estatal.

La legisladora ecologista recordó que, desde el 14 de junio de 2018, Michoacán se posicionó como un estado vanguardista en materia de derechos animales al promulgarse la Ley para la Protección y el Trato Digno de los Animales del Estado de Michoacán de Ocampo. Dicha ley, en su Artículo 9, prohíbe de manera clara e inequívoca: “Organizar o participar en espectáculos, públicos o privados, donde se maltrate, sacrifique o cause la muerte a animales, tales como las corridas de toros, peleas de gallos, peleas de perros y otros análogos”.

“Es inconcebible que, después de años de lucha y de dar un paso histórico hacia la compasión y el respeto hacia los seres vivos, se pretenda revivir una práctica cruel y anacrónica como las corridas de toros. Este evento no solo representa un acto de extrema violencia animal, sino una burla a nuestro marco legal y a la voluntad ciudadana que exigió y celebró esta prohibición”, declaró la diputada Arreola Ruiz.

En ese contexto, la legisladora hizo un llamado urgente a las autoridades estatales competentes para que ejerzan sus atribuciones y garanticen el cumplimiento de la ley.

“Permitir que este espectáculo se lleve a cabo sería sentar un peligroso precedente de impunidad y normalización de la violación de nuestras leyes. Exhorto a las autoridades a no ser cómplices por omisión. Deben actuar de oficio, impedir la realización del evento y, en su caso, aplicar las sanciones correspondientes a los organizadores. Michoacán no puede dar marcha atrás en su compromiso con la protección animal y el estado de derecho”, enfatizó.

Sandra Arreola Ruiz reiteró el compromiso del Grupo Parlamentario del PVEM de vigilar el estricto cumplimiento de la ley y de continuar trabajando por la defensa de los derechos de los animales, promoviendo una cultura de paz y no violencia.

“Como sociedad michoacana hemos decidido avanzar, dejar atrás prácticas que solo fomentan la insensibilidad. No permitiremos retrocesos. Mi voz y mi voto en el Congreso estarán siempre del lado de la vida y la legalidad”, indicó.

Por último, lamentó que el Ayuntamiento de Morelia, que con base en el artículo 115, primer párrafo, fracción III de la Constitución Federal y el artículo 123, fracción V, inciso I de la Constitución de Michoacán, sí podía haber negado el permiso para realizar la corrida de toros, independientemente de la suspensión que haya otorgado la jueza.