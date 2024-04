Ex secretario de Bedolla, mentiroso y cobarde: María del Carmen López

Morelia, Michoacán; a 11 de abril de 2024.- La contralora municipal, María del Carmen López Herrejón, calificó de mentiroso y cobarde al ex secretario de Bedolla, luego de haberla señalado en un noticiario radiofónico de cometer diferentes delitos.

“Es mentiroso porque falta a la verdad y es cobarde porque en varias ocasiones lo he visto y jamás me ha cuestionado nada. No tiene valor. Sus acciones son ruines y cobardes.”

María del Carmen López sostuvo que el ex secretario de gobierno estatal, o es un ignorante o se sabe perdido en materia política electoral, y trata de llamar la atención. “Lo he venido escuchando y el común denominador son las descalificaciones, su discurso misógino, su falta de respeto a las personas, en especial a las mujeres”.

La contralora retó al ex colaborador de Bedolla a demostrar sus dichos y, sabiendo que son falsos, anticipó que presentará denuncia penal por la vía civil y penal. “También incursionaremos en violencia política de género, porque además de mentir, sugiere temas de mi vida personal”.

Explicó que la ley dice que el que acusa está obligado a probar y confió en que las instituciones lo pondrán en su lugar por hacer declaraciones tan graves y falsas.

“El ex funcionario estatal cree que puede andar por la vida mintiendo y descalificando, pero aquí se topó con pared. Ojalá tenga tantita vergüenza, se retracte y ofrezca una disculpa pública, y no a mí, sino a las y a los morelianos que todos los días trata de engañar”, destacó.

“Yo doy la cara, yo tengo más de 20 años de servicio público y jamás me han hecho una observación yo sí tengo un modo honesto de vivir”, finalizó.

En apego a las acciones preventivas implementadas por la Administración Municipal, en razón de las disposiciones emitidas por las autoridades electorales, este contenido tiene fines informativos.