EU anuncia cancelación de visa a Petro y detalla razones de la medida

Nueva York, EUA, a 26 de septiembre del 2025. - El mandatario colombiano salió a una calle de Nueva York y con megáfono en mano pidió a los soldados de EU desobedecer las órdenes de Trump, para no atacar a Palestina. Ante esto, Estados Unidos revocará la visa del presidente colombiano, Gustavo Petro, después de que "instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia", anunció el Departamento de Estado.

En reacción a su discurso en las calles de Nueva York, el gobierno de Estados Unidos anunció que revocará la visa del primer mandatario colombiano por sus acciones, que incitaron la violencia y la desobediencia. “Hoy temprano, el presidente colombiano Gustavo Petro se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer las órdenes e incitar a la violencia. Revocaremos la visa de Petro debido a sus acciones imprudentes e incendiarias”, escribió el Departamento de Estado en X.

El 24 de septiembre de 2025, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Petro dedicó una parte de su discurso a refutar las críticas de Estados Unidos sobre la falta de compromiso de su gobierno en la lucha contra el narcotráfico.

En ese contexto, Petro denunció que las acciones estadounidenses, como los bombardeos en el Caribe y la descertificación de Colombia, no reflejan la realidad de los esfuerzos de su administración. El mandatario afirmó en la ONU: “Dicen que los misiles en el Caribe eran para detener las drogas. Mentira, dicha aquí en este mismo sitio. En los años 2023 y 2024 fueron los años en que más cocaína se incautó y más de 700 capos del narcotráfico fueron extraditados a Estados Unidos y Europa”.