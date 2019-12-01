Estudian instalar una rampa de frenado en la carretera 57

Estudian instalar una rampa de frenado en la carretera 57
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Septiembre de 2025 a las 14:24:05
Querétaro, Querétaro, a 11 de septiembre 2025.- Con el objetivo de reducir los accidentes automovilísticos en uno de los tramos más transitados del estado, el titular de la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Querétaro, Francisco Villegas Solís, informó que ya se estudia la viabilidad de instalar una rampa de frenado en la Carretera 57.

Villegas Solís explicó que actualmente se evalúan dos posibles ubicaciones para la obra, aunque su construcción dependerá de la aprobación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), al tratarse de una vialidad federal.

“Ya estamos analizando la viabilidad de dos puntos, los cuales, previo a su construcción, deben ser aprobados por la SICT”, señaló el funcionario.
El primer punto considerado es el antiguo camino hacia la incorporación de Bernardo Quintana, a un costado de la mega Bandera. Según Villegas, este espacio parece el más adecuado, aunque se revisa si la ejecución en curva cumple con la normatividad técnica.

El segundo sitio está ubicado después de la incorporación a Bernardo Quintana, en una zona donde actualmente se acumulan materiales derivados del fresado del pavimento. Este espacio es utilizado tanto por la SICT como por la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI).

Ambos puntos se encuentran en la parte descendente de la Carretera 57, lo que los convierte en opciones estratégicas para la instalación de la rampa.
Villegas Solís aclaró que aún no se cuenta con un monto de inversión estimado, ya que primero debe aprobarse el proyecto a nivel federal. Posteriormente, se analizará el presupuesto necesario para materiales como arena, grava, muros de contención y filtros.

De concretarse, la obra se incluiría en el Programa de Obra Anual 2026 del municipio.

