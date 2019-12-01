Estrategia vial en zona del Obelisco, en Morelia, mejora tiempos de traslado: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán, 5 de octubre de 2025.- A una semana de su implementación, la estrategia vial en la zona del Obelisco a Lázaro Cardenas, en Morelia, registra resultados positivos con un ahorro de hasta 15 minutos en los tiempos promedio de traslado por la zona, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad del estado, Gladyz Butanda Macías.

Detalló que la reubicación y el reordenamiento de las paradas del transporte público en esta área de alta circulación, la reconfiguración vial y señalización de cruces seguros, han generado beneficios tangibles, lo que mejora significativamente la operación del servicio y la movilidad general de la zona.

En esta estrategia vial participan las secretarías de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) estatal y municipal, la Coordinación Estatal de Seguridad, la Policía Municipal de Morelia y el Instituto del Transporte del Estado (ITransporte).

Butanda Macías destacó que el ITransporte continuará con operativos aleatorios para mantener el orden y generar infracciones preventivas que incentiven el cumplimiento de las disposiciones e invitó a la ciudadanía a colaborar y respetar las nuevas paradas, al señalar que se ha detectado resistencia por parte de algunos usuarios: “Estos operativos no tienen otro propósito más que mejorar los tiempos de traslado y cuidar la seguridad de todas y todos”, subrayó.

Hizo hincapié en que los vehículos particulares no deben estacionarse en las zonas de ascenso y descenso, ya que esto obstruye el paso del transporte público y provoca congestión vial. “Cuando nos estacionamos en paradas, obligamos a las unidades de transporte a detenerse en doble fila, lo que genera embotellamientos y pone en peligro a los usuarios y peatones”, mencionó.

Finalmente, la secretaria reconoció la colaboración del Ayuntamiento de Morelia, que participó activamente con labores de limpieza de coladeras para evitar encharcamientos y mejorar el tránsito peatonal. Asimismo, informó que la empresa constructora del teleférico de Morelia participó en las labores de bacheo en la zona, contribuyendo a garantizar un flujo vehicular más seguro y ordenado.