Estima Diócesis de Querétaro un incremento de entre 8 y 10% en la asistencia a la peregrinación del Tepeyac 2025

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 18 de junio de 2025.- Para este año, la Diócesis de Querétaro estima un incremento de entre el 8 y 10 por ciento en la asistencia a la peregrinación al Tepeyac 2025 ya que el año pasado fueron alrededor de 67 mil los contingentes de hombres, mujeres y ciclista afirmó Martín Lara Becerril, vicario de la Diócesis de Querétaro.

Destacó que para la primera semana de julio se realizará una reunión interinstitucional con las autoridades de los estados de Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo y del Estado y Ciudad de México para coordinar las acciones de la peregrinación que será del 11 al 27 de julio a las 8:00 horas para que a las 11 comience la celebración eucarística que oficia el obispo Fidencio López Plaza en el atrio de la Basílica.

En rueda de prensa, las directivas de las peregrinaciones, varonil, femenil y ciclista de la Diócesis de Querétaro al Tepeyac, detallaron las acciones a realizar de acuerdo con el calendario de actividades durante la peregrinación hasta el día en que los tres contingentes se reúnen para llegar a la Basílica de Guadalupe.

“Esta peregrinación queretana es un Econo de México, y de la fe de los queretanos, que cada año caminan a los pies de la virgen morena. Invitamos a todos los peregrinos a que participen de una manera activa y como parte de su expresión espiritual”.

La edición 63 de la peregrinación femenil, refirió, saldrá el próximo viernes 11 de julio desde neblinas con la misa de envío que será a las 8:00 horas, mientras que las peregrinas los decanatos de Querétaro saldrá del templo de la Congregación el próximo 20 de julio a las 4:00 horas la mañana; en esta ocasión participarán 178 contingentes, es decir, ocho más que el año pasado.

“La columna varonil comenzará a caminar en su edición 135 desde neblina el próximo 12 de julio con la misa de envío a las 8:00 de la mañana. Los contingentes de los decanatos de Querétaro saldrán a las 4:00 de la mañana del 20 de julio y son 225, los grupos que caminan para llegar a la basílica de Guadalupe. Se tiene programada la llegada a la basílica el 27 de julio a las 12:00 del mediodía y la misa se realizará a las 12:00 horas.

Explicó que, la peregrinación ciclista tendrá su edición número 43 y comenzará el próximo 23 de julio desde la comunidad del lobo, en Landa de Matamoros, mientras que los decanatos de Querétaro saldrán el 25 de julio desde la congregación. Se tiene previsto que el contingente ciclista llegue el 27 de julio a las 4:30 de la mañana y su misa. Comenzará a las 6:00 horas.

Adelantó que la última reunión interinstitucional será con autoridades de las entidades de Hidalgo, Guanajuato, Estado de México y Ciudad de México para afinar detalles, mientras que en el estado se tienen al menos seis reuniones con las autoridades locales, principalmente parece ser de seguridad, Protección Civil, salud y de vialidades.

Enfatizó que han trabajado para exhortar y concientizar a aquellos Peregrinos disidentes, que no caminan con las columnas e invitarlos a ser parte de este esfuerzo, ya que van resguardados por un importante operativo de logística y seguridad, de manera que no arriesguen sus vidas y puedan derivarse situaciones que puedan terminar en tragedia.

Llamó a todas las personas que participaran en esta peregrinación a que mantener los cuidados y precauciones para evitar golpes de calor o contagio de alguna de las enfermedades, como lo es la recomendación ante las situaciones de tosferina y sarampión.

“Todos los peregrinos deberán informar si están tomando o no algún medicamente, si padecen de alguna enfermedad y también tendrán que dar un número telefónico de un familiar en caso de emergencia; el llamado es a no exponerse en dado caso de tener alguna enfermedad crónico degenerativa que no permita un esfuerzo de estas dimensiones”.