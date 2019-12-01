Este segundo año legislativo se reforzará trabajo en materia de derechos humanos: Xóchitl Ruiz

Este segundo año legislativo se reforzará trabajo en materia de derechos humanos: Xóchitl Ruiz
1 de Octubre de 2025
Morelia, Michoacán, a 1 de octubre de 2025.- Al rendir un balance del primer año de trabajos de la LXXVI Legislatura Local, la diputada Xóchitl Ruiz González, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, destacó que se han cumplido las metas proyectadas en el inicio de esta encomienda, impulsando una agenda legislativa responsable y cercana a las necesidades de la ciudadanía.

La legisladora subrayó que, desde la Comisión que encabeza, se ha puesto en el centro de las decisiones a las personas y su dignidad, privilegiando iniciativas encaminadas a garantizar el respeto, la promoción y la defensa de los derechos humanos en Michoacán.

“Este primer año ha sido de escuchar, de construir consensos y de sentar bases firmes. Hemos logrado avances significativos que hoy nos permiten decir con claridad que hemos cumplido con las metas proyectadas. Sin embargo, este segundo año será de reforzar acciones, de redoblar esfuerzos y de consolidar resultados tangibles para la gente”, afirmó.

La legisladora precisó que entre los logros alcanzados se encuentra la atención a colectivos sociales, el impulso a reformas que fortalecen la perspectiva de género y la protección a grupos en situación de vulnerabilidad, además de la consolidación de un marco normativo moderno que respalde el trabajo de las instituciones de derechos humanos en la entidad

Xóchitl Ruiz adelantó que en este segundo año se impulsará una agenda más amplia, con especial énfasis en el fortalecimiento de los mecanismos de defensa de los derechos de las mujeres, niñas y niños; la atención a víctimas de violencia y la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y la consolidación de programas legislativos que acerquen los derechos a la vida cotidiana de las y los michoacanos.

“En la Comisión de Derechos Humanos tenemos claro que legislar es servir y que cada acción debe traducirse en cambios reales para las personas. Mi compromiso es seguir trabajando con firmeza, transparencia y sensibilidad, porque Michoacán merece un Congreso que cumpla y que responda a la confianza ciudadana”.

Tras la designación del titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en Michoacán, resaltó que se fortaleció la institución y como Congreso se atenderán todos los asuntos pendientes turnados por el Pleno y se apoyará al organismo para que se brinde una mejor atención a la población con las acciones legislativas que se requieran.

