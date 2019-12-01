Estamos inconformes con la actitud de la representante sindical del SNTSA

Estamos inconformes con la actitud de la representante sindical del SNTSA
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 15:12:11
Uruapan, Michoacán, a 25 de septiembre de 2025. - Trabajadores del hospital general Dr. Pedro Daniel Martínez denunciaron la conducta de la licenciada en enfermería Laura Ramírez Almanza, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), a quien señalan por años de ejercer opresión, discriminación, abuso de autoridad y manipulación en la institución.

De acuerdo con la representante del Sindicato Nacional Incluyente de las y los Trabajadores del Sector Salud en Michoacán (SNITSS), María Noemí Arias Flores, en esta ocasión el doctor Hugo Estrada García, directivo del nosocomio, fue retirado de su oficina sin justificación alguna, lo que generó inconformidad entre la base trabajadora. Los empleados reconocieron la labor del médico, a quien califican como imparcial y cercano a los trabajadores, respetando los derechos establecidos en las Condiciones Generales de Trabajo.

Asimismo, comunidades indígenas manifestaron su apoyo al director por la atención de calidad y calidez que han recibido, destacando la importancia del hospital como centro de especialidades que garantiza la atención médica en la región purépecha y la zona de Tierra Caliente. 

Dentro  y fuera del nosocomio se colocaron pancartas en respaldo al doctor Estrada García.

