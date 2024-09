Estabilidad y orden, logros del gobierno de Bedolla: SFA

Morelia, Michoacán, a 22 de septiembre de 2024.- Estabilidad, orden, desarrollo sostenido, gobernabilidad, obras de infraestructura y transparencia son, desde hace tres años, los rostros que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha dado a Michoacán, declaró el secretario de Finanzas y Administración, Luis Navarro García, respecto al Tercer Informe de Gobierno que presentó el mandatario estatal.



Ahora, la sociedad sabe que no vivimos en aquel Michoacán de incertidumbre en el que los gobiernos endeudaban irracionalmente y sin justificación las finanzas públicas estatales, hecho que equivalía a empeñar el presente y el futuro de la entidad y de sus habitantes, ni tampoco se aplican ni aumentan impuestos por ocurrencia o necesidad de obtener más recursos de la gente, práctica que solamente afectaba la economía familiar y aportaba al descontento popular y al atraso, señaló el tesorero estatal.



Destacó que la presente administración, caracterizada por su sentido humano y su vocación municipalista, parte de principios fundamentales como la honestidad, el orden y la justicia que se aplican para toda la población, "ya que mantenemos el compromiso y la responsabilidad de dar la vuelta a las páginas más oscuras del pasado reciente y presentar, a través de acciones reales, capítulos de oportunidades de crecimiento y progreso integral y sostenido. Juntos, estamos escribiendo una historia diferente” señaló el secretario de Finanzas.



Navarro García manifestó que ahora se ejecutan obras de infraestructura e impacto social en toda la geografía michoacana, evidentemente con recursos estatales y sin necesidad de endeudar a la entidad. Antes, dijo, los gobiernos llevaban a cabo una o dos obras en todo el sexenio, las cuales presumían con dinero de la Federación o derivado de financiamiento bancario, que no siempre respondían a los reclamos sociales y quedaban en el abandono como monumento al desorden, la imposición y el despilfarro.



El tesorero estatal reconoció en el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla a un estadista que, desde hace tres años, integró un verdadero equipo de trabajo, comprometido con la honestidad, el orden, la estabilidad y el progreso ininterrumpido de la población michoacana; además, aseguró que con finanzas sanas y estables, "seguiremos aportando al crecimiento de Michoacán".



De esta manera, durante su Tercer Informe de Gobierno, el mandatario fue muy claro el expresar que vamos por lo mejor para Michoacán, legado que dejaremos para que la fotografía de nuestro estado refleje una realidad de prosperidad y no, como antaño, copias falsificadas que desviaban la atención, y errónea y perversamente hacían creer que había desarrollo, finalizó Navarro García, quien invitó a todos los sectores de la población a sumar y multiplicar.