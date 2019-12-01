“Es un proceso de enseñanza”: Monreal defiende la actuación en la Suprema Corte

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Septiembre de 2025 a las 19:12:42

Ciudad de México a 25 de septiembre del 2025. - El coordinador de los diputados federales de Morena admite que las sesiones del Pleno de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han mostrado algunos tropiezos y situaciones confusas, pero atribuyó esta situación a un “proceso de formación”.

“Confío y no niego que se estén presentando ese tipo de circunstancias, pero son parte de un proceso de enseñanza, de formación, de capacitación, y que vale la pena ser pacientes”, dijo Monreal.

La polémica en el máximo tribunal ha nacido ya que se dio a conocer que los nueve ministros de la Corte han conformado equipos de hasta 70 y 100 asesores, quienes les ayudan a estudiar los expedientes.

Los equipos de cada ministro pueden tener un costo al pueblo de hasta 6 millones de pesos mensuales en sueldos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz dispone de un equipo de 103 asesores en la plantilla laboral del Máximo Tribunal, que inició funciones en septiembre.

Actualmente, la ponencia del ministro presidente está integrada por ocho secretarios de Estudio y Cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo.