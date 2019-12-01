Entregan Mauricio Kuri y Felifer Macías rehabilitación de la Deportiva Ejido San Pablo en Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Febrero de 2026 a las 08:17:03
Querétaro, Querétaro, 4 de febrero del 2026.- El gobernador, Mauricio Kuri González, en compañía del presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la reinauguración de la Deportiva Ejido San Pablo, obra en la que se invirtieron de manera conjunta 21 millones de pesos y que abona a la recuperación, dignificación y fortalecimiento de espacios públicos en beneficio de más de 12 mil usuarios que hacen uso de las instalaciones.

Durante el acto protocolario, las autoridades destacaron que en este espacio se prepara un gran porcentaje de niñas, niños y jóvenes que representan a Querétaro en competencias regionales y nacionales.

Precisaron que tras la rehabilitación se entrega un nuevo campo de béisbol, una nueva cancha de fútbol 11, la restauración de las salas de usos múltiples de fútbol y de básquetbol, además de la zona de juegos infantiles, pista de skate, gimnasio al aire libre, así como la trotapista.

