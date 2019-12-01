Entrega y supervisa Rodrigo Monsalvo varias obras con una inversión de más de 16 mdp en beneficio de familias marquesinas

El Marqués, Querétaro, a 11 de septiembre de 2025.- Con objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias marquesinas y con una inversión de 16 millones 461 mil 115 pesos, Rodrigo Monsalvo Castelán, presidente municipal de El Marqués entregó y supervisó diversas obras de infraestructura urbana y deportiva en las localidades del fraccionamiento Rinconada del Pedregal, Rincones del Marqués y Santa Cruz.

En el fraccionamiento Rinconada del Pedregal, dijo, actualmente se realizan trabajos para la ampliación de la red de drenaje sanitario en diversas calles de la localidad, en beneficio de 150 marquesinos.

“El propósito es que más familias tengan acceso a un servicio de drenaje eficiente y seguro, que contribuya a prevenir encharcamientos en la zona”

Recordó que, estos trabajos constan de tres mil 231 metros cuadrados de excavaciones, la instalación de dos mil 424 metros lineales de tubería para drenaje sanitario, 30 piezas de registros sanitarios y 45 piezas de pozos de visita.

“Con el fin de prevenir inundaciones y responder a las solicitudes de los vecinos, se entregó la construcción de la barda perimetral en Rincones del Marqués, que abarca 144 metros lineales. La obra incluyó 357 metros cuadrados de muro de tabique rojo, 899 metros cuadrados de aplanado con mortero y 467 metros cuadrados de pintura, con una inversión de 1 millón 938 mil 109 pesos. Esta barda ayudará a contener el agua en caso de lluvias fuertes y proteger la zona”.

Al acudir a la comunidad de Santa Cruz, el munícipe entregó la rehabilitación de la Unidad Deportiva. Dicha obra constó de la intervención de 601 metros cuadrados de red perimetral, la puerta de acceso, la instalación de mil 745 metros cuadrados de pasto sintético, 134 metros cuadrados de reja en diferentes módulos, reja de acceso, 75 metros cuadrados de lámina de acero en gradas, 515 metros cuadrados de pintura en muros, 183 metros cuadrados de muro de tabique rojo, cuatro reflectores y 18 luminarias LED.

“Con una inversión de 4 millones 994 mil 948 pesos, se rehabilitó la Unidad Deportiva de la comunidad, beneficiando a cinco mil 76 habitantes, quienes ahora disponen de un espacio digno y de calidad para realizar actividades que fortalezcan su bienestar. Durante la entrega, también se distribuyeron uniformes y material deportivo a equipos locales, en apoyo a la promoción del deporte y la reconstrucción del tejido social”.

La administración municipal, detalló, se caracteriza por impulsar la generación de infraestructura que permita el desarrollo pleno de la ciudadanía, fortaleciendo con ello el bienestar social y la calidad de vida de las familias marquesinas.