Entrega SEE certificados de obra en beneficio de 19 mil estudiantes de región Morelia

Morelia, Michoacán, a 10 de diciembre de 2024.- "Sin educación no hay transformación. Un niño que no va a la escuela y no aprende los procesos básicos está interrumpiendo su posibilidad de desarrollo y bienestar”, expuso la secretaria de Educación Gaby Molina, en la entrega de certificados de obra de la región Morelia, en beneficio de más de 19 mil alumnos.

Gracias a la visión del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y a la coordinación con las secretarías de Gobierno, de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), y de Finanzas y Administración (SFA) se mejoran escuelas de todo el estado; la región Morelia recibe una inversión de 208 millones de pesos, y el municipio 148 millones de pesos.

La buena administración ha permitido tener obras históricas en este Gobierno estatal, destacó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña; mientras que el titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa aportó que son casi 600 millones de pesos los que se invierten en Michoacán para construir o mejorar las escuelas.

Ante cientos de directores, docentes, padres y madres de familia, el secretario de Finanzas, Luis Navarro, reiteró que la atención a las necesidades del sector es una prioridad para el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y todos sus funcionarios.

Con un emotivo mensaje y en representación de los beneficiarios, el director de la escuela Primaria Rafael C. Haro, agradeció a todos los que hacen posible las mejoras las escuelas, espacios “donde se construyen sueños, esperanzas, y se multiplican conocimientos de miles de niñas, niños y jóvenes”.