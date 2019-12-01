-->

Entrega SEDESOQ Tarjeta Contigo en El Marqués, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2025 a las 07:34:02
Querétaro, El Marqués, 7 de octubre del 2025.- Como parte de los programas de la estrategia de política social, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado entregó 682 Tarjetas Contigo en el municipio de El Marqués, beneficiando a familias que requieren un impulso para salir adelante, así lo informó el titular de dicha dependencia, Luis Nava.

“Este es un apoyo para fortalecer la economía familiar de quien más lo necesita: mujeres, jóvenes estudiantes, personas del campo y hombres trabajadores formales. Este apoyo representa un alivio en el bolsillo y una oportunidad para mejorar su calidad de vida”, indicó.

Durante el acto de entrega, representantes de la secretaría destacaron que estas tarjetas permiten el acceso a apoyos económicos o servicios esenciales, contribuyendo directamente a reducir zonas de vulnerabilidad social.

La ceremonia contó con la presencia de la secretaria de la Mujer, Sonia Rocha Acosta; así como beneficiarios de diversas comunidades del municipio, quienes expresaron su agradecimiento por este recurso que les brinda tranquilidad y oportunidades.

 

