Entrega Mauricio Kuri obras en materia de seguridad y atención infantil en penal femenil

Querétaro, Querétaro, 15 de abril del 2026.- El titular del Poder Ejecutivo estatal, Mauricio Kuri González, encabezó la entrega del banco de armas y del Centro de Atención Infantil del Centro Penitenciario Femenil, obras que representaron una inversión de 27.7 millones de pesos y que confirman, una vez más, que en Querétaro se cumplen los requerimientos de la norma nacional que rige la ejecución de sanciones penales.

Durante su mensaje, el secretario de Desarrollo Social, Luis Nava, recordó que el Sistema Penitenciario queretano ha sido reconocido por la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en todos los años consecutivos de la actual administración, como el que mejores condiciones de espacio y servicios tiene para el respeto de la dignidad de la población penitenciaria.

En este marco, destacó que, gracias al trabajo coordinado del Sistema Estatal DIF, presidido por Car Herrera; la Comisión Estatal de Infraestructura; y el Sistema Penitenciario, se da cumplimiento a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. Asimismo, se mantiene un enfoque interseccional en la atención de las mujeres privadas de la libertad y, como ocurre en pocos estados del país, a partir de este martes 14 de abril se cuenta ya con una estancia infantil.

Señaló que el espacio será atendido por profesionales y especialistas que harán posible que las madres con privación de su libertad por mandato judicial ejerzan su derecho a la maternidad y la lactancia; a que puedan conservar la guarda y custodia de su hija o hijo menor de tres años y que ellos puedan permanecer con su madre en el Centro Penitenciario, en los términos de ley.

Los menores, explicó, recibirán alimentación adecuada y saludable, acorde con su edad y necesidades de salud para su desarrollo físico y mental. De igual forma, las niñas y los niños recibirán educación inicial y, si se requiere, atención pediátrica cuando sea necesario o en caso de que no hubiera familiar que pudiera hacerse responsable en la familia de origen.

“En el gobierno del gobernador Mauricio Kuri, no se olvida que una mujer privada de la libertad, aún en proceso o ya juzgada, puede ser madre de hijas o hijos menores y por eso se reconoce que en muchos casos ella puede ser la principal responsable de su cuidado y que ese vínculo es fundamental para su desarrollo. Por eso, el Gobernador impulsó la construcción de este espacio, para garantizar condiciones dignas y hacer posible que ejerzan su derecho a ser madres y acompañen a sus hijas e hijos en sus primeros años de vida”, precisó.

Luis Nava ponderó que la seguridad es un factor necesario cuando se habla del sistema penitenciario, y por eso tiene relevancia que se opere, desde hoy, con un banco de armas que supera con mucho al que sustituye, ajustado a la normativa correspondiente y que permite el seguimiento y trazabilidad de cada una de las armas con que cuenta el personal de custodia y policía procesal.

Cuando invertimos recurso público en la mejora de las instalaciones de las áreas de servicio, apuntó, priorizamos que el objetivo final sea una mejora en los derechos fundamentales de las personas; en este caso, agregó, el ejercicio de la maternidad con menores de tres años y las visitas a sus madres por parte de niñas y niños, así como la seguridad de los centros de detención.

“Seguiremos contando con el mejor sistema penitenciario del país, con el personal profesional, certificado y calificado en sus funciones; con espacios dignos y adecuados para garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, especialmente de las mujeres y, en particular, de quienes son madres de familia”, subrayó.

El comisionado estatal del Sistema Penitenciario de Querétaro, Gustavo López Acosta, señaló que el banco de armas fortalece las condiciones de seguridad y reduce los riesgos en el control y resguardo del equipo, elementos fundamentales para el adecuado desempeño de las funciones del personal penitenciario.

De igual manera, comentó que la apertura del CAI, confirma que el gobierno de Mauricio Kuri es humano, digno y respetuoso de los derechos humanos. Expresó que con estas acciones se construyen mejores oportunidades de reivindicación, disminuyendo factores de riesgo y fortaleciendo el sistema social.

“Hoy inauguramos más que un área, hoy inauguramos un espacio de afecto, de esperanza y de futuro para nuestras niñas y niños. Un sistema penitenciario verdaderamente humano, no solamente custodia, también cuida, y hoy estamos cuidando lo más valioso, la niñez y el vínculo que transforma la vida”, apuntó.

La coordinadora general de la Comisión Estatal de Infraestructura (CEI), Sonia Carrillo Rosillo, señaló que el banco de armas funciona prácticamente como un búnker, cuenta con un área destinada a equipo de protección personal, zona de armería, control de acceso biométrico y acceso vehicular.

En cuanto al Centro de Atención Infantil (CAI), destacó que se trata de una obra que posiciona a Querétaro como referente en el desarrollo y cuidado, desde la primera infancia, de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad. Subrayó que, más allá de la infraestructura, este proyecto contribuye a garantizar los derechos de las y los infantes, al permitirles crecer cerca del vínculo afectivo con sus madres.

Afirmó que este espacio tiene seis villas para las madres y sus hijos, un área de juego y un espacio exclusivo para los infantes. Tiene un lactario, ludoteca, sala de profesores, área de custodios y una explanada de acceso.

“El centro de atención infantil no solo resguarda, no solo cuida, construye infancias y edifica personas. Porque construir infraestructura para la seguridad y la justicia significa también construir humanidad. Seguimos trabajando aquí contigo por un Querétaro más fuerte, seguro y más justo”, puntualizó.

Cabe destacar que, por separado, la construcción del CAI representó una inversión de obra de 18 millones 96 mil 262 pesos y con equipamiento por 152 mil 162 pesos; mientras que la obra del banco de armas del Sistema Penitenciario representó un presupuesto de nueve millones 606 mil 750 pesos, y fue equipado con 436 mil 22 pesos.