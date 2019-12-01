Entrega Gobernador apoyos sociales a comunidades indígenas de Jalpan de Serra   

Jalpan de Serra, Qro, 24 de septiembre de 2025. - Querétaro se construye todos los días con cercanía, respeto, y la certeza de que todas y todos merecen vivir con dignidad, afirmó el gobernador, Mauricio Kuri González, al encabezar la entrega de apoyos sociales a comunidades indígenas de Jalpan de Serra, a fin de garantizar el abastecimiento de agua en la región.

Desde el Teatro del Pueblo de la demarcación, punto de arranque de su agenda por la Sierra Gorda, el mandatario estatal entregó 805 tinacos dentro del programa “Contigo para el Desarrollo Integral de los Pueblos de Querétaro con Perspectiva de Derechos Humanos”, en el que suman esfuerzos el Gobierno del Estado y Municipio, con una inversión bipartita de 2.5 millones de pesos.

Mauricio Kuri expresó que la grandeza de Querétaro se sostiene en la fuerza y calidez de su gente, en las familias que trabajan todos los días, en la dignidad y esperanza de las comunidades, y en los sueños que se siembran con esfuerzo y solidaridad.

Comentó que cada vez se dispone de menos agua, por lo que se requieren más obras y nuevas tecnologías que ayuden a atender la situación en las comunidades más alejadas de Querétaro. En este sentido, dijo confiar en que este programa, junto con otras acciones impulsadas por su administración, contribuirá a beneficiar a más habitantes de la Sierra Gorda.

“Este apoyo que damos junto con el municipio, espero que les ayude mucho, sobre todo a estas tres comunidades, Valle Verde, Agua Fría y Tancoyol, donde también hemos hecho otras obras, por ejemplo, en Valle Verde, el camino El Pocito; en Agua Fría, me dicen que ya están haciendo las tomas de agua, donde estaremos apoyando junto con el municipio para que les salga más barato, en Tancoyol, la iglesia, y aquí en Jalpan, la pista de tartán (…) Y vamos a seguir viniendo a la sierra, porque la verdad es el lugar más hermoso del mundo”, mencionó.

Kuri González reiteró que este programa es fruto del trabajo en conjunto entre el Municipio y el Estado, y ponderó que en Querétaro nadie está solo, pues siempre se mantendrán cercanos a las necesidades de la población.

En su intervención, el titular del Instituto para la Atención de Pueblos y Comunidades Indígenas, Aurelio Sígala, informó que para la entrega de estos apoyos, junto con el gobierno municipal se levantaron cerca de mil expedientes en las diferentes delegaciones.

“Porque todos sabemos que entre las necesidades más grandes que hay en la vida, es el agua. Uno puede vivir sin luz, uno puede vivir sin otros servicios, pero no puede vivir sin agua. Sobre todo, en estas regiones cuando la sequía se pone muy fuerte. Ustedes saben cuánto se batalla. Yo vivía aquí, yo vivía en Tancoyol, en mis inicios de Pueblos Indígenas (…) y sé lo que se batalla en esas regiones por el agua”, compartió.

Recordó que durante su campaña, Mauricio Kuri se comprometió a crear una institución que atendiera a las y los indígenas, y una vez que asumió el cargo es que se creó el Instituto, el cual apoya a más de 10 municipios y 300 comunidades de la entidad.

“Quiero mencionar que no había habido nunca una institución que atendiera comunidades indígenas desde el gobierno del estado. Y el gobernador, Mauricio Kuri, hizo el compromiso, al inicio de ese sexenio y en campaña, de crear una institución estatal que atienda comunidades indígenas”, destacó.

En su mensaje, María de los Ángeles Olvera Sánchez, beneficiaria de la comunidad Tancoyol, señaló que la entrega de tinacos a cada familia representa la oportunidad de tener agua segura y de mejor calidad para las y los habitantes de la región, motivo por el que agradeció el compromiso y respaldo de las autoridades.

“La entrega de un tinaco para cada familia representa un enorme alivio y esperanza para nuestros hogares. Saber lo importante que es contar con agua para nuestra vida diaria, para cocinar, para limpiar, para cuidar a nuestras familias. En muchas de nuestras comunidades no tenemos agua potable de manera constante, por eso este apoyo significa mucho más que un depósito”, apuntó.

A su vez, el presidente municipal de Jalpan de Serra, Rubén Hernández Robles, pidió a las familias beneficiarias aprovechar este apoyo. Asimismo, refrendó su colaboración con el Gobierno del Estado para llevar a Querétaro al siguiente nivel.