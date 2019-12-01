Entrega Eric Gudiño al Congreso de Querétaro el Cuarto Informe del Poder Ejecutivo del Estado

Querétaro, Querétaro, 25 de septiembre del 2025.- En Sesión Solemne de Pleno de la LXI Legislatura, el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, en representación del gobernador, Mauricio Kuri González, entregó al presidente de la Mesa Directiva, diputado Gerardo Ángeles Herrera, el informe escrito 2024-2025 del Poder Ejecutivo del Estado, correspondiente al cuarto año de ejercicio constitucional con fundamento en el Artículo 22 Fracción X de la Constitución Política local.

Tras recibir el Cuarto Informe de Actividades del Gobierno de Querétaro, el presidente de la LXI Legislatura del Estado, expresó que a través de este acto se da cabal cumplimento a la obligación constitucional de rendir un informe anual por escrito, mismo que dijo, será revisado al interior del Poder Legislativo en los próximos días, a través de las comparecencias de los servidores públicos integrantes del gabinete estatal.