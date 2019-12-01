Entrega Alfonso Martínez nombramiento a Pablo Alarcón como Comisionado

Entrega Alfonso Martínez nombramiento a Pablo Alarcón como Comisionado
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 18:20:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán; 23 de septiembre de 2025. - El Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó los nombramientos a José Pablo Alarcón Olmedo como Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana y Isaac Olguín Guerrero, quien a partir de ahora fungirá como encargado de la Comisaría.

En su mensaje, Alfonso Martínez destacó el compromiso y perfil profesional de ambos, ya que su trabajo dentro de la Policía de Morelia ha permitido colocar a la institución con altos niveles de eficiencia y resultados.

Subrayó que la construcción de la paz es un objetivo permanente del Gobierno de Morelia, por ello es fundamental seguir avanzando en temas de prevención del delito, coordinación con los diferentes niveles de gobierno y, sobre todo, participación ciudadana.

Cabe destacar que Pablo Alarcón es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), cuenta con más de diez años de experiencia en la administración pública en tareas de seguridad y recientemente se ha desempeñado como Comisario de la Policía de Morelia.

El Comisario Isaac Olguín Guerrero cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la seguridad pública, respaldada por su formación profesional y más de una década de experiencia en el servicio. Paramédico de profesión, asimismo tiene la Licenciatura en Seguridad Pública, lo que fortalece su preparación académica en materia de prevención, atención y gestión de la seguridad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Detienen a Tomás “N”, adulto mayor que colgó del cuello y golpeo con su bastón a una perrita en el Edomex; por el hecho solo recibió una multa
Vinculan a proceso a Hernán Bermúdez, presunto líder de grupo delictivo
Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos
"Cuadrillas municipales tapan más de 500 baches al día en Morelia": Fernando Sosa
Más información de la categoria
Nieta del gobernador Rocha Moya resulta ilesa en ataque armado contra sus escoltas en Culiacán, Sinaloa: Dos agentes heridos
Bloquean la carretera Paracho - Aranza, Michoacán; atraviesan vehículos sobre la vialidad
Se apodera el crimen de las calles de Cotija, Michoacán: de día y de noche convoyes armados patrullan el centro y sus alrededores; ya ultimaron a alcaldesa, hicieron huir a su sucesor y sin pena se graban para Internet
Fabiola Alanís: mujer de Morena con más aceptación para la gubernatura
Comentarios