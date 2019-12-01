Entrega Alfonso Martínez nombramiento a Pablo Alarcón como Comisionado

Morelia, Michoacán; 23 de septiembre de 2025. - El Presidente de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, entregó los nombramientos a José Pablo Alarcón Olmedo como Comisionado Municipal de Seguridad Ciudadana y Isaac Olguín Guerrero, quien a partir de ahora fungirá como encargado de la Comisaría.

En su mensaje, Alfonso Martínez destacó el compromiso y perfil profesional de ambos, ya que su trabajo dentro de la Policía de Morelia ha permitido colocar a la institución con altos niveles de eficiencia y resultados.

Subrayó que la construcción de la paz es un objetivo permanente del Gobierno de Morelia, por ello es fundamental seguir avanzando en temas de prevención del delito, coordinación con los diferentes niveles de gobierno y, sobre todo, participación ciudadana.

Cabe destacar que Pablo Alarcón es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), cuenta con más de diez años de experiencia en la administración pública en tareas de seguridad y recientemente se ha desempeñado como Comisario de la Policía de Morelia.

El Comisario Isaac Olguín Guerrero cuenta con una sólida trayectoria en el ámbito de la seguridad pública, respaldada por su formación profesional y más de una década de experiencia en el servicio. Paramédico de profesión, asimismo tiene la Licenciatura en Seguridad Pública, lo que fortalece su preparación académica en materia de prevención, atención y gestión de la seguridad.