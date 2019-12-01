Entrega Alfonso Martínez material para mejorar área gastronómica de Mercado Independencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 16:32:10

Morelia, Michoacán; 2 de octubre de 2025.- Con el propósito de incentivar y dignificar las actividades en el Mercado Independencia, el Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, entregó piso loseta y bultos de pega piso para mejorar el área gastronómica de este importante espacio comercial.

En las oficinas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Alfonso Martínez destacó que cuando la ciudadanía se suma y participa en las acciones de gobierno, se puede avanzar más y con mejores resultados.

Acompañado por el secretario Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, el Alcalde comentó que en este tema en particular, las y los comerciantes colaboraron con la mano de obra y la administración municipal entregó el material necesario.

“Agradezco la disposición. Si así le seguimos, vamos a ver qué ponen ustedes y qué ponemos nosotros para avanzarle más”, subrayó.

Por su parte, comerciantes agradecieron el apoyo del Gobierno de Alfonso Martínez para la rehabilitación del drenaje, impermeabilización de la techumbre, la renovación de los tanques de gas, así como la comunicación constante para atender con oportunidad sus necesidades.