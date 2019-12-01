Enrique Correa presenta iniciativas para proteger a mujeres en la lactancia y derechos de la niñez en Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 15 de septiembre 2025.- El diputado Enrique Correa Sada presentó dos iniciativas de ley con un objetivo común: proteger a las mujeres durante el periodo de lactancia y garantizar los derechos de la niñez.

“Querétaro debe ser un estado donde la niñez crezca sana y con igualdad de oportunidades, y donde las madres puedan ejercer libremente su derecho a la lactancia sin miedo a discriminación o agresiones”.

Explicó que la primera iniciativa propone adicionar el artículo 20 sexies a la “Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” para reconocer como violencia cualquier forma de agresión, discriminación o intimidación hacia las mujeres que amamantan en espacios públicos o privados.

Esta medida, dijo, obligaría a las autoridades estatales y municipales a garantizar respeto, dignidad y protección, además de promover campañas de sensibilización que normalicen la lactancia como un acto natural y protegido por los derechos humanos.

La segunda iniciativa, recordó, plantea adicionar una fracción al artículo 12 de la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro, con el fin de asegurar el derecho a la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y complementaria hasta los dos años.

“Con estas iniciativas se refuerza el interés superior de la niñez y se armoniza la legislación estatal con los estándares internacionales que reconocen a la lactancia materna como un derecho humano fundamental”.

Destacó que ambas propuestas responden a su compromiso de colocar a las y los niños en el centro de las políticas públicas y proteger a las madres de la violencia simbólica y social que aún enfrentan al ejercer su derecho a amamantar.