Encuestas nos dan ventaja de doble dígito: Raúl Morón; llama a la unidad y al respeto de las nuevas reglas de Morena

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 13:50:57

Morelia, Michoacán, a 14 de marzo de 2026.— El legislador federal Raúl Morón Orozco indicó que su equipo no ha realizado encuestas propias, pero que la mayoría de las mediciones existentes les otorgan una ventaja de dos dígitos.

En entrevista con diversos medios de comunicación, el exedil moreliano dijo esperar que, tras establecerse las reglas internas de su partido rumbo al 2027, se respeten por la totalidad de los aspirantes.

Sin dar nombres, reconoció que no le gusta la manera de conducirse de varias de las "corcholatas" que buscan la gubernatura de Michoacán.

"Ya la actitud que tienen los demás equipos de compañeros aquí en Michoacán, pues es un asunto de ellos. Yo creo que hay diferentes formas de hacer política, hay estilos, hay maneras. Nosotros reivindicamos una política transparente, responsable, que plantea la unidad, lo hemos venido haciendo siempre, que plantea la organización de este proyecto, que plantea relaciones con todas y con todos", comentó el exlíder magisterial, quien reafirmó su postura a favor de la cohesión interna.

Finalmente, hizo un llamado a la observancia de las directrices recién emitidas por el partido guinda, apuntó que no tendrá un marcaje personal de sus contrincantes, y que cualquier militante morenista puede denunciar casos de irregularidades ante el partido.