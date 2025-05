En Querétaro la ley es la ley: Carlos Alcaraz Gutiérrez

Querétaro, Querétaro, a 6 de mayo de 2025.- Estamos en negocios informales no podemos tratar igual a los que no lo son lo que quiero dejar puntual es que no habrá excepciones y esperemos los resultados los municipios llevan supervisión de manera constante.

Hay un compromiso como autoridad de hacer valer esta premisa del gobernador Mauricio Kuri González de que en Querétaro la ley es la ley y se cumple y respeta aseguró Carlos Alcaraz Gutiérrez, titular de la Secretaría de Gobierno de Querétaro.

Recordó que desde noviembre pasado y tras la masacre en el “Bar Los Cantaritos” en la que murieron 10 personas y más de 13 resultaron lesionadas, se estableció que el horario de cierre de restaurantes, antros y bares sería a las 2:00 de la madrugada y deberá ser acatado bajo cada reglamento municipal.

“Esta premisa del gobernador ya la están implementando los presidentes municipales no solo de la Zona Metropolitana, sino de los 18 municipios.

“Hay un avance importante en esta reunión que sostuvimos ayer con los prestadores de servicio, el sector restaurantero, las cantinas, bares y antros quienes a partir de la implementación de una App que lanzará el municipio de Querétaro se podrá constatar, en tiempo real, los horarios de cierre y el cumplimiento de la ley”.

Destacó que esta reunión fue de seguimiento a los acuerdos que se tomaron a partir de noviembre y en la que se abordaron temas importantes como la instalación de equipo necesario para los negocios como cámaras y equipos de seguridad.

“Estuvimos viendo algunas estrategias, como les mencioné el municipio de Querétaro dará a conocer una herramienta muy importante de vanguardia con lo que se facilitará la interacción entre autoridad y empresarios”.

Con la puesta en marcha de esta herramienta tecnológica, dijo, se busca evitar que haya distintos criterios de acuerdo con la operación de estos establecimientos con venta de alcohol, sino que se puedan homologar en todo el estado.

Sobre a las acciones que se habrán de implementar en Mompaní, donde el fin de semana pasado se registró una agresión a balazos a un establecimiento que dejó varias personas y un muerto, el encargado de la política interna del estado refirió que han detectado que hay negocios que están irregulares por lo que ya se están aplicando varias clausuras.

“Sin embargo, como lo dijo el gobernador, va a haber una supervisión estricta; se platicó con los municipios porque se sabe del caso de Mompaní, pero cada municipio tiene su condición particular y estamos pidiendo a la autoridad municipal mucha seriedad y severidad contra a quien violente la norma y esté incumpliendo”.