En Querétaro, la coordinación plena se orienta a un mismo propósito, defender a las familias: Gobernador

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 12 de septiembre de 2025.- El gobernador, Mauricio Kuri González, participó en la XIV Sesión Extraordinaria del Consejo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, acto en el que se dio cuenta de los resultados de la estrategia Sinergia por Querétaro que derivado de la operatividad, la coordinación institucional y la participación ciudadana arrojó la ejecución de más de mil actos de investigación, consistentes en cateos en los 18 municipios, en los últimos ocho meses.

Durante la sesión del Consejo, máxima autoridad dentro de la Fiscalía, que funge como un órgano de transparencia, el mandatario reconoció a las corporaciones de seguridad de la federación, el estado y los municipios, por su apoyo que originó, dijo, que se haya triplicado la operatividad policial, teniendo como resultado la disminución de los delitos de alto impacto y los delitos patrimoniales en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Esta operatividad permite que, por primera vez, se efectúen cateos en los 18 municipios del estado. Estos cateos representan una certeza y un avance institucional, y han sido posibles mediante el apoyo del personal operativo de la Décimo Séptima Zona Militar, Guardia Nacional, nuestra Policía Estatal y las 18 policías municipales y por supuesto nuestra Fiscalía General del Estado. Mi reconocimiento amplio y puntal a cada uno de sus integrantes”, manifestó.

En este marco, que calificó como una fortaleza institucional que se expresa con números y avances contundentes, destacó que también se han incrementado los aseguramientos de drogas, armas, vehículos y personas detenidas y que, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el mes de agosto disminuyó en un 60 por ciento el delito de homicidio doloso en Querétaro.

Asimismo dijo, se garantizó la cobertura de los servicios de procuración de justicia en todo el estado. En este contexto, otorgó un reconocimiento al trabajo del Fiscal General del Estado, así como de todo el equipo de la Fiscalía, por los resultados obtenidos hasta ahora mediante la estrategia Sinergia por Querétaro.

“Extiendo este reconocimiento a las y los ciudadanos que participan y acompañan el trabajo de la Fiscalía, asegurando su transparencia y accesibilidad. Les reitero todo mi respeto y mi respaldo institucional: En Querétaro ¡vamos a seguir reforzando su labor estratégica!, así como los alcances de esta coordinación operativa, para combatir la delincuencia y la impunidad. Lo vamos a hacer, fortaleciendo la confianza ciudadana. Lo haremos, generando sinergia por Querétaro”, afirmó.

La presentación del informe de seguimiento de la estrategia Sinergia por Querétaro, estuvo a cargo del Fiscal General del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández, quien consideró como histórica la operatividad, el despliegue y el trabajo coordinado que ha permitido la intervención en el desahogo de técnicas de investigación, lo que se materializa en la ejecución de 15 cateos simultáneos en la zona metropolitana, en el norte del municipio de Querétaro, tan solo este viernes 12 de septiembre.

Dicha acción, dijo, generó una serie de detenciones relevantes y aseguramiento de indicios y datos de prueba que servirán para sustentar judicializaciones, lo que demuestra que día con día se trabaja a favor de las y los queretanos. Anunció que durante el 2025 no se han registrado secuestros en la entidad y en el caso de homicidio doloso se ha presentado un descenso del 32 por ciento de víctimas; de estos, en Querétaro solo el 55 por ciento es cometido con el uso de arma de fuego en contraste con el casi 75 por ciento a nivel nacional.

“La estrategia Sinergia por Querétaro ha demostrado con resultados que la coordinación institucional va más allá de la operatividad al trabajar de manera continua en el intercambio de información con el Gobierno Federal, Estatal, y Municipal (…) Puedo dar cuenta de que 16 mil 529 elementos han participado en total en este despliegue operativo del que he dado cuenta y resultados. De verdad, muchas gracias a todos los titulares de las corporaciones que nos han apoyado para hacer una realidad esta estrategia de seguridad.", enfatizó.

A este respecto, agregó que son una Fiscalía de resultados y lo sustentan las cifras históricas que arrojan que, desde enero hasta septiembre de 2025, en comparación al mismo periodo del año 2024, se han intervenido mil 173 domicilios, lo que representa tres veces más cateos que los ejecutados en el periodo inmediato anterior. Es decir, se tienen un promedio de casi cinco cateos cada 24 horas.

De igual manera, destacó el aseguramiento de 23 mil 274 dosis de droga, equivalente a 3.6 veces la cifra del periodo anterior; además, un total de 324 armas de fuego han sido decomisadas, lo que se traduce en un incremento del 270 por ciento de armas aseguradas. Asimismo, se ha tenido el aseguramiento de 14 mil 992 cartuchos, lo que representa un 264 por ciento más. También, han tenido la detención de 588 personas, es decir, más del doble de detenciones realizadas en un periodo similar de años anteriores, de los cuales, 153 fueron remitidos a la autoridad federal, aumentando casi el 200 por ciento de remisiones a la Fiscalía General de la República.

De estos resultados, el Fiscal General del estado también resaltó la detención de 65 personas integrantes de bandas delictivas relacionadas a delitos contra la salud, homicidios dolosos y extorsión, con el aseguramiento de armas de fuego y cantidades importantes de narcóticos.

En este ejercicio de transparencia, refirió que registran una disminución del 5.35 por ciento en las lesiones dolosas, de igual manera un decremento del 16 por ciento en el delito de robo a casa habitación y una reducción en el robo de automóviles del 31.4 por ciento.

"Querétaro hoy es más seguro gracias al compromiso del personal que trabaja en nuestras instituciones. La estrategia Sinergia por Querétaro continuará con determinación, es decir, no depende de la voluntad de los servidores públicos en turno, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir fortaleciendo esos lazos e intercambio de información y comunicación con los tres niveles de gobierno para asegurar que sea una realidad el derecho a la seguridad de todos los queretanos (…) La Fiscalía General del Estado no es una institución opaca, gris, sino por el contrario es transparente, brinda la cara a la ciudadanía y sobre todo da resultados.", concluyó.

En el desarrollo de la sesión, que dirigió la vicefiscala de Derechos Humanos y Desarrollo Institucional y secretaria Técnica del Consejo, Yanin Zendejas Rojas; el Gobernador y el Fiscal General del Estado entregaron reconocimientos a personal operativo de la Zona Militar, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipales por el apoyo institucional para la ejecución de más de mil cateos, derivados de la estrategia “Sinergia por Querétaro”. En el acto, se honró con un minuto de aplausos al elemento, adscrito a la policía municipal de Corregidora, Juan Luis Corona Zavala, quien perdió la vida en el cumplimiento de su deber.