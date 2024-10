En Querétaro, atiende Felifer Macías necesidades de la colonia Los Sauces

Querétaro, Querétaro, a 21 de octubre de 2024.- El presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, recorrió la colonia Los Sauces, en la Delegación Félix Osores Sotomayor, como parte de su compromiso con el Plan Orden para conocer las necesidades de las y los vecinos de la zona, y destacar la importancia de estas visitas y su enfoque constante en la atención de las colonias y comunidades desde el inicio de su administración.



“Mañana cumplimos tres semanas de haber entrado aquí al Gobierno Municipal, y como quedamos, no ha habido ni un solo día que no haya estado en la calle, que no haya estado en una colonia, en una comunidad, en un condominio. Y aquí era bien importante venir a Los Sauces, porque es de las zonas donde más se nos ha rezagado. Hay unas partes muy bonitas en la ciudad, hay unas partes muy bien atendidas, limpias, bien pintadas, y hay otras zonas que se han rezagado. Y urge aquí entrar a Los Sauces”.



Ante las y los vecinos subrayó la necesidad de realizar un programa integral de intervención que incluya la rehabilitación de espacios públicos y el mantenimiento de servicios básicos. Así como atender el tema del drenaje y mejorar la imagen urbana de la colonia; además se trabaja en un plan de obra para el año 2025, y solicitó la colaboración de todas y todos para transformar la zona.



Anunció la creación de dos nuevas secciones de la Guardia Municipal, la Guardia Cívica y la Guardia Auxiliar, con el fin de fortalecer la seguridad y supervisión en la ciudad para contar con una policía más presente en los espacios públicos, canchas y parques, para que las familias queretanas se sientan seguros.



Subrayó la relevancia de la colaboración entre el gobierno y vecinos para fomentar un cambio positivo en la colonia. Resaltó que, mediante el trabajo conjunto, es posible avanzar y elevar la calidad de vida en Los Sauces, y solicitó el apoyo de todas y todos para cuidar el entorno y mantener limpio el espacio.