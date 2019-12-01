En primer año de gobierno de Sheinbaum, se consolida la transformación de Michoacán: Bedolla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Octubre de 2025 a las 15:48:21

Ciudad de México, a 5 de octubre de 2025.- Durante el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Michoacán ha impulsado su transformación con la implementación de programas sociales, apoyo a la educación y mejora a la infraestructura en materia de salud y carretera, así lo detalló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al acompañar a la mandataria federal al mensaje realizado con motivo de su primer año de gobierno en el zócalo de la Ciudad de México, el gobernador explicó que con el fortalecimiento de los programas sociales las y los michoacanos han mejorado su calidad de vida.

Resaltó los logros de Sheinbaum Pardo, entre los que se encuentra la reducción de la pobreza y la desigualdad social, el impulso al turismo y el incremento en 135 por ciento del salario mínimo que se coloca en 279 pesos.

Además, Ramírez Bedolla expuso que en Michoacán un millón 294 mil 953 personas se benefician a través de los programas del Bienestar, lo que representa una inversión de 35 mil 523 millones de pesos.

Destacó a través de las becas para los diferentes niveles educativos, niños y jóvenes continúan sus estudios, lo cual ha colocado a Michoacán como una de las entidades que más ha combatido el rezago educativo.

Además, recientemente se puso en marcha el hospital de Maruata, municipio de Aquila y se encuentra en proceso el de Arantepacua en Nahuatzen, y se amplía a cuatro carriles la autopista Siglo XXI.