En Morelos, la cultura y el deporte son motores de unidad y bienestar”: Julio César Conejo Alejos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 19:11:04

Villa Morelos, Michoacán, a 24 de septiembre 2025 – “La cultura y el deporte son pilares de nuestra administración porque unen a la comunidad y forman a nuestras nuevas generaciones en valores”, expresó el presidente municipal de Morelos, Julio César Conejo Alejos, al dar a conocer los logros alcanzados en este primer año de gobierno en dichos rubros.

En ese sentido, destacó que se amplió el programa cultural y deportivo con la incorporación de nuevas disciplinas, así como el apoyo directo a instituciones educativas.

Asimismo, señaló que se realizaron talleres con temáticas de gran arraigo como los navideños y de pascua, además de cursos de verano diseñados para descentralizar actividades y acercar el arte y la recreación a más comunidades. De igual manera, se promovió un intercambio cultural con una inversión de 15 mil pesos.

En el ámbito deportivo, Julio César Conejo Alejos destacó la implementación del programa de activación física, con una inversión de 10 mil pesos, además de la entrega de material deportivo a diferentes espacios y equipos locales.

Resaltó también el torneo patrio, con una inversión de 37 mil 500 pesos, y el respaldo a instructores con 75 mil pesos, garantizando así el fortalecimiento de la práctica deportiva en el municipio.

Finalmente, reiteró que el deporte y la cultura seguirán siendo ejes fundamentales de su gobierno, ya que fomentan la sana convivencia, la identidad comunitaria y la formación de nuevas generaciones con valores.