En Morelia la gente quiere escuelas, no teleféricos: JC Barragán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 14:20:59

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre de 2025.- El diputado local Juan Carlos Barragán lamentó que, en la capital michoacana, niñas y niños sigan estudiando en escuelas de palitos, sin piso, sin paredes y sin baños, condiciones que vulneran su derecho a una educación digna.

Durante una visita a la Secundaria Técnica Intercultural, ubicada en el fraccionamiento Jardín de la Montaña, el legislador constató la grave precariedad en la que la comunidad educativa desarrolla sus actividades.

Cuestionó la visión de las autoridades, pues dijo es urgente ampliar la cobertura educativa. “¿Qué no podríamos hacer con 2 mil millones de pesos en materia educativa, en lugar de destinarlos a un teleférico? La educación debe estar en el centro de las prioridades”.

Al arrancar en esta secundaria el programa Échale una Mano a las Escuelas, el diputado y líder social aseguró que ya se han rehabilitado más de 900 espacios educativos en Morelia, y que se seguirá avanzando para transformar la realidad de las instituciones que todavía padecen abandono y rezago.

Padres y madres de familia expresaron su preocupación, “nuestros hijos merecen un lugar seguro y limpio para estudiar. Es muy triste que no tengan lo básico como baños o un piso firme”, señaló la señora Ana López.

“Agradecemos el apoyo, porque solos no podríamos mejorar las condiciones de la escuela”, compartió el señor Ramón Torres, padre de familia.

Barragán reiteró su compromiso de seguir trabajando mano a mano con las comunidades escolares, porque invertir en educación es invertir en el futuro de Morelia.