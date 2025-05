"En Michoacán, nadie merece morir a consecuencia de la implacable ola del crimen organizado": Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 14 de mayo de 2025.- "Justo en estos momentos están muriendo muy cerca de aquí, a unos cuantos kilómetros, aquí en Morelia, muchos animales domésticos a consecuencia de la implacable ola del crimen organizado", dijo el diputado del PRI, Memo Valencia, al presentar una iniciativa para proteger el derecho de los seres sintientes a no morir de manera violenta.



"Debemos proteger a nuestros toros, vacas, caballos, yeguas, puercos, gallinas, gatos, perros y burros, por mencionar algunos de nuestros principales animales domésticos, de las minas terrestres, los coches bomba y dronazos", dijo durante su intervención en el Pleno.



La iniciativa propone agregar un párrafo al artículo segundo de la Ley de Derechos del Bienestar y Protección de los Animales del Estado, para que se establezca como derecho "de los seres sintientes el no morir de manera violenta, el derecho a que su muerte sea solo bajo la regulación del consumo, por muerte natural o enfermedad", mencionó.



El diputado priista expuso que no es desconocido para las y los michoacanos que, en la entidad, "se vive un espiral de violencia y muerte nunca antes visto", y particularmente en la Tierra Caliente, es donde suceden actos de violencia que tienen como víctimas también a animales, sin que "esto signifique que los demás rincones del estado están libres de este cáncer", finalizó.