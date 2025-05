CNTE Poder de Base mantiene deuda de agua de sus oficinas: Luis Castillo

Morelia, Michoacán, a 17 de mayo del 2025.-La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación sección XVIII, Poder de Bases, saldó la deuda que tenian por el servicio de electricidad de la Casa Hotel y oficinas del libramiento. Sin embargo, les falta cubrir pago del servicio de agua.

Luis Castillo Ferrel, dirigente estatal de Poder de Bases, detalló que después de varios meses lograron reunir los 52 mil pesos que debían de luz, pero requieren de 1 millón 600 mil pesos para finiquitar el adeudo del agua, pero no han logrado reunir la cantidad.

Respecto a las condiciones de los dos predios mencionados, agregó que en una inspección reciente arrojó que requieren de 20 millones de pesos para poder rehabilitarlos.

"Nuestros edificios están en condiciones paupérrimas, no tienen el mantenimiento necesario por falta de recursos económicos... nosotros desde el 2001 que dejaron de darnos el reconocimiento como sindicato, no hemos tenido ya la oportunidad de invertir en la manutención de nuestros edificios, entonces hace poco hubo un estudio, un presupuesto más o menos que asciende a 20 millones de pesos para los dos áreas, y es para rehabilitarlos más o menos, no por completo, sino para que tengamos las condiciones básicas para poder habitarlos", indicó el líder magisterial.

Informó que en el caso de la Casa Hotel, existen lugares que corren riesgos de colapso debido a la falta de mantenimiento.