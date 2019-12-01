En Michoacán, más de 400 mil reinas magas este 06 de enero, afirma Ale Anguiano

Morelia, Michoacán, a 06 de enero del 2026.- Alejandra Anguiano González, titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), informó que este 06 de enero al menos 400 mil mujeres fueron reinas magas en la entidad, pues ejercen su maternidad de manera autónoma, aunque no siempre por elección.

En entrevista, la funcionaria estatal recalcó que esto se debe a que en la estructura social las mujeres sostienen solas el hogar, lo que también implica una forma de violencia en contra de las mujeres debido al abandono paterno.

Enfatizó que la violencia económica y patrimonial puede llegar a generar fatiga, problemas de salud e incluso arrebatar la vida a las mujeres pues el año anterior hubo dos feminicidios vinculados a casos de violencia vicaria. Enfatizo que esto es un llamado de atención a las autoridades que confirma que la violencia en contra de las mujeres siempre va en escalada.

Ale Anguiano señaló que las mujeres padecen un agotamiento físico y emocional “burn out” al padecer una doble jornada, pues se dedican más de 40 horas semanales al cuidado de los hogares y estar al frente del sistema de cuidados, sumado a la brecha salarial que persiste.