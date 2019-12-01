"En lo que va de la administración, 91 mujeres han salvado su vida en el Refugio Nu’ju en Querétaro"; indicó Sonia Rocha Acosta

Querétaro, Querétaro, a 26 de septiembre de 2025.- En lo que va de la administración 91 mujeres han salvado su vida al permanecer en el Refugio Nu’ju que es el único espacio en Querétaro dedicado a proteger a mujeres víctimas de violencia extrema y a sus infancias, reconoció Sonia Rocha Acosta, titular de la Secretaría de la Mujer.

“En lo que va de la administración, a 91 mujeres han salvado su vida en este espacio. Tan sólo en el último año, se brindó refugio seguro a 27 mujeres y 46 hijas e hijos, otorgando 42 mil 31 servicios especializados de atención y acompañamiento”.

Durante el segundo día de comparecencias de los titulares del gabinete del Poder Ejecutivo, con motivo de la Glosa del cuarto informe de actividades, Rocha Acosta refirió es un lugar temporal, confidencial y seguro, diseñado para garantizar la seguridad, brindar acompañamiento integral y devolver la autonomía a las mujeres.

Además, recordó que se apoyó a 18 mujeres egresadas con recursos por más de 264 mil pesos, para materialización de su plan de vida.

“Estas mujeres que pudieron haber caído por violencia extrema son las que han sido violentadas a tal grado de perder la vida y que hoy han reconstruido, literal su vida”.

Informó que atiende un Centro de Atención Integral en cada uno de los 18 municipios, estos espacios cercanos a las mujeres tienen el propósito de prevenir y atender las violencias, construir redes de sororidad, de empoderamiento y de impulso a la autonomía económica, en los que se brindaron 3 mil 185 servicios a más de 1 mil 081 mujeres.

Detalló que por medio de la Unidad de Atención en el Centro de Justicia para las Mujeres, se atendió a 1 mil 417 mujeres, con 4 mil 986 servicios psicológicos, 5 mil 224 jurídicos y 178 valoraciones psicológicas solicitadas por juzgados y Fiscalía.

Consideró que Querétaro necesitaba una institución con la fuerza y el rigor técnico para colocar a las mujeres en el centro de las decisiones públicas, con la que se garantiza coordinación interinstitucional, procesos transparentes, reglas claras y evaluación con indicadores homologados, ya que la misión de la dependencia es ejecutar acciones que materialicen la transversalización de la perspectiva de género y que garanticen el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y al pleno ejercicio de sus derechos humanos.

Aseveró que se gestionaron recursos federales con la Secretaría Nacional de las Mujeres mediante el Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres y el Programa de Apoyo a Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos, obteniendo de ambos un financiamiento de 25 millones 638 mil 170 pesos.

“Dentro de las Jornadas Aquí Contigo Mujeres se ofrecen servicios de salud sexual y reproductiva, y de atención al cáncer de mama y cervicouterino. Este programa se lleva a todas las regiones del estado, todo en un mismo espacio; y el año que se reporta, 1 mil 328 mujeres participaron en las jornadas, recibiendo 3 mil 185 servicios”.

Al momento, refirió, se han realizado 694 acciones de capacitación, con un catálogo de más de 54 cursos en diferentes temáticas como violencia de género, perspectiva de género y derechos humanos, con el objetivo de prevenir violencias, visibilizar desigualdades y fomentar una cultura de paz e igualdad. En total, 30 mil 273 personas recibieron formación en género y derechos humanos para aplicarlos en su vida personal, laboral y comunitaria; además, 96 entes gubernamentales fueron capacitados, alcanzando a 21 mil 371 servidores públicos.

Manifestó que, en materia de prevención del embarazo adolescente, la Secretaría de las Mujeres trabaja de manera transversal a través del Grupo Estatal de Prevención del Embarazo en Adolescentes e impulsa la impartición de seis diferentes tipos de capacitación en espacios educativos, impactando en 5 mil 054 adolescentes de todo el estado, brindándoles herramientas y alternativas para que puedan ejercer sus derechos sexuales y reproductivos con responsabilidad, libertad y seguridad.

“El Programa de Apoyo a Madres Trabajadoras entregó a 1 mil 785 mujeres con hijas e hijos de 43 días a 5 años 11 meses, mediante vales de 1 mil pesos mensuales. En conjunto, se otorgaron 7 mil 556 apoyos en el periodo a reportar”.

Puntualizó que, en lo que va de la administración se han atendido a 161 mil 48 mujeres; de este total en el último año fueron 70 mil 893, casi la mitad del total; y en el periodo que se reporta se han ejecutado más de 30 millones para atención a las violencias, de los cuales cerca de 20 millones corresponden a fondos estatales y poco más de 10 millones fueron destinados a través de proyectos federales; asimismo dijo que de las más de 70 mil mujeres atendidas, 5 mil 229 acudieron específicamente por temas de violencia, de las cuales alrededor del 30% se encontraban en riesgo alto o moderado.

Expuso que en el último periodo, se realizaron 6 mil 165 planes de intervención, lo que significa que más de 900 mujeres recibieron más de un plan, en su mayoría de tipo terapéutico y legal de manera simultánea. Estos planes se distribuyeron de la siguiente manera: 2 mil 191 planes terapéuticos; 3 mil 91 planes legales; 856 planes de seguridad, y 27 planes de vida.

“En cuanto a los servicios, se otorgaron 80 mil 404 atenciones especializadas, lo que representa un acompañamiento promedio de 15 seguimientos por cada mujer atendida. Su distribución fue la siguiente: 6 mil 237 atenciones y seguimientos a través de la Línea Telmujer; 15 mil 134 asesoramientos y acompañamientos jurídicos; 11 mil 877 acompañamientos terapéuticos psicológicos; 5 mil 125 seguimientos en casos de representación legal, y 42 mil 31 servicios multidisciplinarios brindados a 27 mujeres y 46 niñas, niños y adolescentes resguardados en el Refugio Estatal para Mujeres Víctimas de Violencia Extrema”.