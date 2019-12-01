En Jacona, Michoacán muere motociclista al chocar contra vehículo 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 15:42:49

Jacona, Michoacán, a 26 de septiembre del 2025. - El conductor de una motocicleta perdió la vida al chocar contra un automóvil después de que supuestamente fuera impactado por una camioneta que se dio a la fuga, según se informó.

El mortal accidente se suscitó alrededor del mediodía de este viernes, en la carretera Jacona-Los Reyes, a la altura de la empresa de tráiler "TRG", justo a unos metros del Basurero Municipal.

Elementos de Seguridad Vial acordonaron la zona, mientras paramédicos de Protección Civil Municipal confirmaron el deceso del masculino, el cual respondía al nombre de Jorge Adrián O., M., de 24 años de edad, quien vivía en la colonia El Realejo de este municipio.

La unidad que el ahora occiso conducía es una motocicleta Itálika FT150, color negro con verde, sin placa de circulación, la cual chocó contra un automóvil Nissan Sentra color gris oscuro, con matrícula PJB-143-D de Michoacán, cuyo conductor quedó a disposición de la autoridad competente.

Respecto a la camioneta involucrada, no se proporcionaron datos, ya que el conductor, al ver lo fuerte del accidente, se retiró del lugar.

Peritos de la Unidad de Servicios Periciales y Policías Ministeriales se encargaron de realizar las actuaciones correspondientes para iniciar las investigaciones; así mismo, trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes.