En Huetamo, Michoacán rescatan a menores que habían sido presumiblemente “enganchados”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2025 a las 18:07:48
Huetamo, Michoacán, a 4 de octubre de 2025.- Un par de adolescentes, hombre y mujer, que habían sido reportados como desaparecidos en la ciudad de Zamora, fueron localizados en la Central Camionera de Huetamo, los jóvenes aseguraron que les habían ofrecido trabajo en esta ciudad.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de sábado al filo de las 02:00 horas que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar se encontraban dos jóvenes que parecían estar perdidos.

Al sitio se trasladaron elementos de la Policía Municipal quienes contactaron a los adolescentes los cuales refirieron que un hombre de nombre “Pablo” quien presuntamente está tío de uno de ellos, les iba a dar trabajo.

Acto seguido los adolescentes fueron trasladados ante las autoridades correspondientes y posteriormente entregados a sus familiares.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación.

Noventa Grados
