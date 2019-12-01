En el IV Informe de Gobierno del Ejecutivo, Eréndira Isauro destaca avances de la administración de Ramírez Bedolla

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2025.- Durante la sesión solemne con motivo del Cuarto Informe de Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, la diputada local por el Distrito V de Paracho e integrante de la Representación Parlamentaria, Eréndira Isauro Hernández, dijo reconocer avances de la actual administración estatal en materia de transparencia, educación y desarrollo social, y subrayó que Michoacán atraviesa un proceso de transformación tras años de rezago.

La legisladora afirmó que desde 2021 se ha marcado “un antes y un después” en la vida pública del estado, al combatirse la corrupción y administrarse de manera responsable los recursos públicos. Recordó que el Congreso ha aprobado leyes de ingresos que evitan nuevos impuestos y mantienen finanzas sin déficit, lo que ha permitido atender necesidades prioritarias.

Entre los logros, mencionó la estabilidad en el sector educativo, con tres ciclos escolares consecutivos sin interrupciones por adeudos al magisterio, además de avances en salud, medio ambiente, obra pública y movilidad. “Hoy se percibe una ejecución eficiente de los recursos públicos, con proyectos innovadores como los teleféricos”, señaló.

Isauro Hernández también hizo un llamado a fortalecer la coordinación con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a quien definió como una aliada de Michoacán. “Tenemos condiciones inmejorables para seguir creciendo, no podemos desaprovechar esta oportunidad”, expresó.

En su calidad de mujer indígena, la diputada destacó que los pueblos originarios hoy son escuchados y atendidos, aunque persisten pendientes en la agenda de las mujeres indígenas. “Es tiempo de mujeres, pero también debe ser tiempo de mujeres indígenas; podemos aspirar a ser gobernadoras. Un hombre solo llegará rápido, pero juntas llegaremos más lejos”, enfatizó.

Finalmente, reiteró que la Representación Parlamentaria, pese a la diversidad de sus integrantes, ha demostrado compromiso y aportaciones significativas para acompañar el proyecto de transformación que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.