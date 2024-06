En el Congreso, el PRI no cederá al gobierno de Michoacán: Memo Valencia

Morelia, Michoacán, a 10 de junio del 2024.- Al llegar al Congreso de Michoacán para la LXXVI Legislatura, los diputados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) no cederán ante los intereses del gobierno estatal, aseguró dirigente priista Guillermo Valencia Reyes.

En entrevista, el también diputado electo por representación proporcional señaló que desde el legislativo se realizarán contrastes de ideas que favorezcan a los michoacanos, con prioridad a temas de seguridad, justicia y atención a las víctimas, pues aseguró que será la agenda de la dignidad y resistencia.

"Vamos a llevar al Congreso los ideales de una revolución social, que tiene años luchando por cambiar las cosas en Michoacán y que ahora en el legislativo nuestra principal agenda será impulsar las reformas que permitan que los ciudadanos tengan seguridad en los hogares, que haya justicia, que los delincuentes fácilmente se queden en la cárcel y no sean las víctimas las que paguen los platos rotos", declaró.

Valencia Reyes, también conocido como Memo Valencia, señaló que hasta el momento no se ha reunido como autoridad electa con él gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; sin embargo, comentó que tal encuentro sí podría realizarse en los próximos días.

"No, no hemos tenido acercamiento, seguramente en los próximos días habrá de manera institucional; como somos los priístas, queremos ser una oposición responsable, una oposición digna y que no sea ir en contra de sistemáticamente todo, en lo que veamos que sea positivo para el estado vamos a caminar juntos y en lo que no vamos a estar en contra", aseguró Memo Valencia.