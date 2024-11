En el 2015 Juan Pablo Celis renunció a Morena para irse al Gobierno de Silvano Aureoles

Morelia, Michoacán, a 8 de noviembre de 2024.- El actual líder de Morena en Michoacán, Juan Pablo Celis, renunció al Partido Morena en el 2015 para incorporarse al Gobierno de Silvano Aureoles Conejo.

"Solo a modo de informar, les comentó que hoy tome la decisión de dejar la militancia de MORENA, considero grave muchas cosas que han sucedido aquí en Michoacán, morena es otra cosa, pero aquí no hay cabida, no se respeta la pluralidad, he decidido emprender otra forma de hacer política, si dejó con cierta tristeza pero se también que el verdadero espíritu de MORENA está vivo, existe y con ese espíritu haré lo que dictan mis convicciones con muchos ciudadanos más que quieren el cambio verdadero, que respaldamos a Andrés Manuel López Obrador, me consideró de izquierda por decisión propia y lo seguiré siendo, porque ser de izquierda es verse en el otro, actuar con honestidad y solidaridad mi reconocimiento a millones de protagonistas del cambio verdadero que siguen en la lucha originaria que nos hizo unirnos, a ellos les ofrezco mi respeto , a los ciudadanos de esperanza, #2018AMLOpresidente me duele mucho esta protesta pero se debe entender que MORENA no es un grupito , MORENA somos todos aun estando fuera del padrón, MORENA es para la gente, MORENA es para ser amplio e incluyente, es un movimiento fraterno que busca el cambio verdadero, la unión, MORENA son ideas no arengas, MORENA es dialéctica y unión de esfuerzos porque en MORENA no hay pensamiento único". Cita el texto que el mismo publicó en el 27 de Noviembre de 2015.

La liga de dicha publicación se encontraba aún activa a las 10:28 horas de hoy 8 de noviembre de 2024 en la liga: https://www.facebook.com/share/p/3C1gpgxQaDVcLkB9/

Aunque posible que haya solicitado su reincorporación para ser consejero estatal, no existe algún documento público que lo avale.

Celis Silva se ha visto envuelto en varias polémicas, fue captado insultando a policías estatales además de que actualmente ae encuentra violando el estatuto del partido Morena, debido a que es diputado y líder estatal al mismo tiempo, es cercano al Gobernador Bedolla, pero se encuentra muy alejado de varios liderazgos guindas, al grado que ha sido llamado "Alito Celis".