En 4 años, se redujo 60% homicidio doloso en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán, a 25 de septiembre del 2025.- El gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que en cuatro años de gobierno se ha logrado una disminución del 60 por ciento del homicidio doloso, con lo que Michoacán ha salido de los primeros lugares en materia de este delito.

Desde el pleno del Palacio Legislativo, el mandatario estatal recalcó que ha sido retomada la legislación estatal que persigue de oficio el delito de extorsión, para que sea ahora una ley general para su aplicación en todo el territorio nacional.

Destacó que actualmente Michoacán tiene 50 cuarteles de seguridad, 39 de la Guardia Nacional y 11 de la Guardia Civil en todo el territorio estatal, se construye actualmente uno más de la Guardia Civil en la comunidad indígena de San Felipe de los Herreros.

A través del Fortapaz se ha equipado a los elementos de la Guardia Civil, se han brindado seguros de vida a los elementos estatales y municipales, pero también con atención a las causas, por ejemplo, con la construcción de 47 canchas de futbol rápido en todo el estado.