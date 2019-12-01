En 2026 Sembrando Vida ha incorporado a 8 mil campesinos más para fortalecer la paz en Michoacán

Salvador Escalante, Michoacán, 15 de abril de 2026.- En el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, la Secretaría de Bienestar, a través de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, informa que se realizó la Feria del Bienestar y la Jornada “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán. Durante la Feria, dependencias federales, estatales y municipales acercaron servicios y programas a la población, desde atención en salud y trámites administrativos hasta acceso a los Programas de Bienestar, productos alimenticios y actividades culturales y recreativas.

La jornada que también incluyó acciones de desarme voluntario y el intercambio de juguetes bélicos por didácticos, promoviendo una cultura de paz entre niñas, niños y jóvenes. En esta entidad el programa Sembrando Vida incorporó a 8 mil derechohabientes por lo que a fecha suman 18 mil sembradoras y sembradores que reciben mensualmente el pago de su jornal.

Durante esta Feria del Bienestar, dependencias federales, estatales y municipales acercaron servicios y programas a la población, desde atención en salud y trámites administrativos hasta acceso a programas sociales, productos alimenticios y actividades culturales y recreativas. La jornada incluyó también acciones de desarme voluntario y el intercambio de juguetes bélicos por didácticos, promoviendo una cultura de paz entre niñas, niños y jóvenes.

En el municipio de Salvador Escalante el programa pasó de 86 a 300 sembradoras y sembradores, quienes hoy reciben el pago de un jornal mensual y han consolidado procesos productivos que fortalecen el arraigo comunitario. Esta acción forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral del Gobierno de México que reconoce que la paz se construye atendiendo las causas estructurales de la violencia.

Sobre el papel de Sembrando Vida en la construcción de paz en Michoacán, la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, considera que la paz es resultado de la justicia, “la justicia empieza cuando las comunidades tienen trabajo, producen sus alimentos y cuentan con proyectos que les permiten vivir mejor. Programas como Sembrando Vida son una forma de llevar esa justicia al territorio”.

A través de Sembrando Vida, las y los derechohabientes establecen sistemas productivos como la Milpa Intercalada con Árboles Frutales (MIAF) y Sistemas Agroforestales (SAF), que permiten diversificar la producción, mejorar el suelo y fortalecer la autosuficiencia alimentaria. En este sentido, cada nueva persona incorporada al programa representa una unidad productiva activa: campesinas y campesinos que trabajan la tierra, producen alimentos, desarrollan proyectos económicos y generan ingresos en sus comunidades.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso de construir paz desde el territorio, fortaleciendo el bienestar de las comunidades rurales mediante empleo, producción de alimentos y organización social, bajo una política pública que atiende de fondo las causas de la violencia.

Al evento asistieron la presidenta municipal de Salvador Escalante, María Dayana Pérez Mendoza; el subsecretario de Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Ramsés Adalid Vega Sayabedra; la directora regional de los Programas para el Bienestar en la región Pátzcuaro, Medea Valdés Aguilar; el coordinador de Estrategia Institucional de la Subsecretaría de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Diego Segura Gómez, quien asistió en representación de la subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez; y la directora general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil y Desarrollo Democrático de la Secretaría de Gobernación, María Carmina Ceballos Martínez.